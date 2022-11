Abogado denuncia persecución de Antonio Fretes: “Ojalá salga por la cloaca del Poder Judicial”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Me inventaron en el transcurso de dos años tres sumarios administrativos, suspendieron a dos abogados de una manera imprevista, me resulta un halago ser perseguido por alguien de esta calaña”. “Cometió prevaricato pero tengo un regalito para el día de su cumpleaños, esperemos que se vaya de la Corte”, acusó Radice.

Sobre sus causas: “Fui absuelvo de culpa y reproche y el Tribunal declaró persecución de inocente, y en el otro caso me voy a someter a la ley”. “Este señor se está por ir y por eso está haciendo sus fechorías, la gente le está dando la espalda, la corrupción y la injusticia que se comete en el Poder Judicial”.

“Yo no soy llorón y me defiendo con papeles y con documentos, yo en un expediente me fui a pedir la regulación de mis honorarios, por eso la persecución”. “Ojalá que Antonio Fretes salga por la cloaca del Poder Judicial, no sirve de nada llorar ni plaguearse en redes sociales, para eso están los mecanismos legales, la ley es fantástica” declaró el abogado.

“La verdadera corrupción del Paraguay está en el Poder Judicial, y esa gente no soporta que se le enfrente con la ley, con los incisos”.