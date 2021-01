El abogado Max Narváez, representante legal de Lilian Zapata, madre de la niña desaparecida en Emboscada, sostuvo que la Fiscalía lleva con “perversidad” la causa. Agregó que no tienen confianza en los agentes del Ministerio Público. Por otro lado, afirmó que la Fiscalía dice que su cliente no colabora porque quiere que ella se inculpe.

«El juicio no avanza. Lo que pasa es que tergiversan la figura de la madre, ella colabora desde el primer día. La Fiscalía dice que no colabora porque no se declara culpable. Tienen que estar en este juicio y ver la perversidad con lo que esta llevando la Fiscalía. Nosotros no confiamos en ellos. El ensañamiento que tienen con el señor Reiner no es común. Se empeñan de culpar a mis defendidos y se olvidan de buscar otras vías», manifestó.

