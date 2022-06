Abogada denuncia agresión por parte de ‘Kencho’ Rodríguez:“Él será responsable de lo que me suceda”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Estoy ejerciendo mi labor como profesional defendiendo la propiedad privada de mi cliente. Fui a la Comisaría a hacer la denuncia contra el senador y dejando constancia que cualquier cosa que me suceda él será el único responsable”, afirmó.

Sostuvo que “apareció el senador a asistir a los invasores que él mismo envió. Él me agredió y me tocó la cara. Hago la defensa de los propietarios. Ya fue denunciado en el Ministerio Público por títulos falsos, las tierras no están, solo existen papeles”.

La profesional del derecho aseguró que las tierras son de terceros y están tituladas. “Desde el año pasado sufrimos invasiones por parte de ellos, todo con el apoyo de la Comisión de Pueblos Indígenas presidida por el senador, lo acuso de instigar la invasión. Él mismo dijo que se vayan y vino a decir que resistan y se queden ahí”, aseveró.

Por su parte, el senador manifestó que tras los incidentes con la abogada formulará una denuncia formal por los cargos de “atropello a la propiedad privada, perturbación de la paz pública y amenaza”.

El altercado se generó cuando la comitiva de la Comisión de Pueblos Indígenas volvía de la comunidad Ka’apoty de Alto Paraná tras realizar la verificación de las condiciones de las familias indígenas ubicadas en el lugar.