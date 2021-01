El juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, ordenó este jueves ejecutar la fianza que fue otorgada para que Wilmondes Sousa, procesado por el caso Ronaldinho y prófugo de la justicia paraguaya desde el pasado 18 de diciembre, sea beneficiado con arresto domiciliario. Al respecto, la abogada Natalia Fretes, representante legal del empresario brasileño afirmó que la fianza fue retirada en tiempo y en forma por los fiadores personales y reales antes de que el sindicado se fugara, por ende no habría fianza que ejecutar.

«La fianza fue retirada en tiempo y forma antes de que Wilmondes se fugue justamente por el miedo a que suceda eso porque las fronteras se abrieron En la practica no hay (nada que ejecutar), van a intentar, pero no pueden porque retiraron la fianza, ellos tenían que hacer la revisión y no lo hicieron, eso ya es negligencia del Juzgado«, manifestó.

La defensora de Sousa Lira inicialmente estableció un inmueble ubicado en Hernandarias. Sin embargo, refirió que presentó otra fianza de menor valor para reemplazar la oferta anterior. “Se tenía que hacer una audiencia de revisión pero no lo llevaron a cabo, luego envié un escrito al Juzgado diciendo que seguía en la Defensa pero los fiadores no se retractaron del escrito”, concluyó.

El empresario brasileño esta imputado por los hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.

Antecedentes:

Ronaldinho llegó a Paraguay para participar en la apertura de un casino y para prestar su imagen a un proyecto de ayuda gratuita a niños paraguayos. El proyecto supuestamente estaba presidido por la empresaria Dalia López, que recibió a los dos hermanos en el aeropuerto y que se encuentra prófuga y bajo orden de captura internacional.

Los dos hermanos fueron detenidos la noche del 4 de marzo y hasta su reclusión domiciliaria estuvieron encarcelados en una dependencia policial que funciona como prisión.

La investigación también vinculó a varios funcionarios de aduanas y de migraciones, presuntamente implicados en la falsificación de los pasaportes y cédulas paraguayas usados por los dos hermanos.

