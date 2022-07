Abdo “vive en Maritolandia, él no vive la realidad”, dispara ‘Bachi’

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El presidente de la República vive con varios adeptos en Maritolandia, una especie de país de las maravillas donde no existe inseguridad, donde no existe desocupación, donde el crimen organizado no aumentó, donde la pobreza no aumentó, y no hablo de eso, entonces para mí lo que dibujó el presidente fue un discurso proselitista, no vive la realidad”, dijo.

“Hubiese reconocido que falló no solamente en manejar la pandemia, falló también en dar seguridad a todos los paraguayos y el gran culpable es el presidente de la República”, manifestó.

“Nosotros tuvimos casi 20,000 fallecidos en esta pandemia y si vos hablas con especialistas en epidemiología, especialista en infectología, dicen que con una buena gestión se podía haber evitado que si la habitad de las muertes”, refirió.

