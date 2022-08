A una semana de brutal agresión a mujer, Fiscalía no imputa al supuesto autor

El abogado Elber Caballero, representante legal de Tamara Zarza, afirmó que hace siete días se presentó la denuncia contra la expareja de su defendida a raíz de una brutal agresión. Cuestionó que el Ministerio Público aún no imputó al supuesto autor del hecho.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay situaciones dispersas en el Ministerio Público, algunos fiscales en el día imputan y otras como nos tocó que ya pasó más de siete días y aún no imputa. Tiene todos los elementos probatorios, tiene la denuncia, el diagnostico médico, ofrecimiento de testigos y aún no se le imputa a ese ciudadano que esta libremente por la calle. Le hacemos responsable a la representante del Ministerio Público si algo le llega a pasar a Tamara porque él esta como si no hubiese hecho nada”, aseveró.

“Es una señorita que estaba en pareja, convivió dos años con él, era una relación bastante complicada, el domingo 31 de julio ella volvió antes al departamento y él se quedó a compartir con otros amigos, a las 05:30 horas regresa al departamento, se queda afuera porque no tenía la llave, ingresa con prepotencia y violencia, la empieza a agredir físicamente a Tamara”, detalló.

“Ella corre, se encierra en su dormitorio, vuelve a ingresar el agresor. Ella se encerró en un dormitorio, intentó protegerse, pateó la puerta y con una violencia extrema le propinó golpes de puño en el rostro, en los brazos y en la cabeza hasta que se dio cuenta que se estaba por desvanecer, ahí le soltó”, relató.