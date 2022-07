A cuidarse: Persiste clima lluvioso este sábado, anuncia Meteorología

Natalia Samudio, hija de don Ramón Samudio, manifestó que su padre debe ser sometido a una cuarta cirugía pero sin embargo sostuvo que no quieren que la intervención sea realizada por los profesionales de la previsional. “Esta cuarta cirugía no es compleja pero es delicada, por esa razón queríamos que sea fuera de IPS. Confianza ya no tenemos en ellos”, aseveró.