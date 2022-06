3 por 3 con Elías Piris, Francesco Fiorio y Mathias Casola

El exministro de la Corte, doctor José Altamirano, indicó que considerando que el crimen no ocurrió en Paraguay y por lógica jurídica no se le puede juzgar a una persona dos veces por un mismo caso, la posibilidad de extraditar a los asesinos del fiscal Marcelo Pecci para un nuevo juicio en nuestro país, es muy remota para no decir imposible.