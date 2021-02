“Es una muerte a cuenta gotas a diario”: Beatriz Denis lamenta el nulo avance en la investigación del paradero de su padre

Beatriz Denis, hija del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, lamentó que a 150 días del secuestro de su padre no cuentan con información sobre su paradero. Además, reiteró el pedido de libertad para su padre, secuestrado por el EPP y para Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

“Lo único que tenemos es la esperanza y la fe tan grande que tenemos en Dios, eso nos mantiene en pie para seguir esta lucha, esta agonía, este calvario porque es una muerte a cuenta gotas a diario, de a poco te vas apagando”, señaló.

“Estamos sin avances, sin novedades, sin nada. Estamos como el día uno. Ahora la comunicación con las autoridades ya no es tan fluida como al inicio. Todos los días preguntamos a las autoridades a cargo de la investigación si habría alguna novedad y no, no hay nada”, manifestó.

Criticó además que las autoriades no hayan aceptado la petición que hicieron para que la Cruz Roja intervenga en calidad de trabajo humanitario.

