Bachi Núñez denuncia a periodista por supuesto atropello a su domicilio: “Nunca me pidieron una entrevista”

“En todo momento fueron prepotentes, soberbios e inquisitivos, ellos tienen mi número de celular, tanto el corresponsal regional Juan Jara y Juan Lezcano, nunca me pidieron una entrevista, yo de deduzco que es por mi posición en la Cámara de Diputados”, sostuvo.

El legislador mencionó que le preocupa su familia “que de alguna forma estuvo amenazada, más aún estos días con el secuestro exprés, yo soy uno de los diputados que no tiene guardaespaldas, a la noche tengo un excompañero a quien le pago y viene, no tengo chofer policía”, aseveró.

“Me alertan a través de un audio pero no le hice caso, pero me mandan una foto del vehículo y me voy, veo el vehículo en la zona. ¿Por qué vienen en un vehículo polarizado, por qué hacen volar un dron, por qué vienen en un vehículo sin logo, por qué no me piden entrevistas? Yo me voy a ir sobre tu casa a poner no más ya un dron”, manifestó.

