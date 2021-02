Ensayo en el Reino Unido: más de 800 voluntarios recibirán dos dosis, pero de vacunas diferentes contra el coronavirus

El comisario Omar Méndez, jefe de Investigaciones de Asunción, contó que detuvieron a un hombre que habría robado G.113 millones a su jefe porque no habría cumplido el aumento salarial prometido. El mismo desempeñaba funciones en la casa particular del denunciante. El sindicado desmintió que se trataría de esa cantidad de dinero y que solo se alzó con G. 20 millones. “Él me prometió que me iba a dar y jamás lo hizo, por esa razón lo hice. En su casa estaba el dinero, siempre el tenía allí”, admitió el acusado.