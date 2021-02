Grupos sociales y partidos de oposición se manifestaron ayer frente a la sede del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez. El apoderado del PLRA, Efrén Silva, sostuvo que solicitan la remoción y el juicio político a la fiscal general del Estado “por ser el brazo ejecutor de la persecución a opositores”.

Causa de Efraín Alegre: “Ellos admitieron que no estaba bien pero ahora está en manos de la jueza. Esto de Efraín Alegre se le fue la mano. Su jugada fue tirarle la pelota al Poder Judicial. Ahora el Poder Judicial es el que debe saber qué tienen que hacer con este proceso en el que arbitrariamente estuvieron procediendo. La prisión preventiva es consecuencia del no cumplimiento de las medidas impuestas. La jueza desde el principio sabía que Efraín no se iba a prestar”, refirió.

