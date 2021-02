El periodista del Grupo Ñandutí, Nery Peña, denunció que está siendo víctima de un intento de sextorsión. Relató que desde que el fin de semana, cuando estuvo cubriendo el incendio en Petropar recibió un sinfín de solicitudes de amistad, entre ellas uno que se hizo pasar por Policía, que finalmente inició una serie de ataques y amenazas.

“Me doy cuenta de que una de mis cuentas está clonada. Es la misma cuenta en Facebook. Me están diciendo que van a publicar en todas las páginas donde yo voy, contenido sexual mío si es que yo no llego a pagar dinero. Yo tengo la conciencia tranquila. Puedo entregar mi celular a las autoridades, poder revisar y hacer lo que quieran, pero yo no voy a caer en el juego de estos extorsionadores”, dijo el comunicador en El Salón de los Pasos Perdidos.

Posteriormente, agregó que no tardará en realizar la denuncia ante las autoridades competentes para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de extorsiones. “Me están extorsionando desde páginas hots. Quiero hacer público esto porque el que nada debe, nada teme. Voy a hacer la denuncia pública y también en la Fiscalía. Me preocupa lo que tengo en las redes sociales, tengo a toda mi familia”, refirió, ya en el programa Zona Franca.