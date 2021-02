El capitán de bomberos azules de San Lorenzo, Cristhian González, manifestó que están organizando una colecta para juntar G. 100 millones y pagar el flete que traerá el autobomba y la cisterna que serán donados por Francia. Asimismo dijo que necesitan otros G. 80 millones para reparar el tinglado del lugar, ya que se inunda cada vez que llueve. Indicó que la actividad se realizará el 12 y 13 de febrero con ayuda de 60 jóvenes aproximadamente.

González mencionó que el cuartel se encuentra en las inmediaciones de la zona del metrobús, por lo que se quedaron sin salida de emergencia. Señaló que hasta el momento ningua autoridad del Ministerio de Obras Públicas se acercó hasta ellos para para resover la situación.

Asimismo denunció que desde la Municipalidad no reciben ningún tipo de ayuda y que el dinero que debe ser destinado para ellos en el marco de prevención de incendio no les está llegando desde hace años. “Se le descuenta a los ciudadanos pero a los bomberos no les llega. No es necesario presentar nota es automático”, expresó.

