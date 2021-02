A 32 años de la caída de Stroessner: “La gente que no vivió la dictadura no sabe lo que es no poder hablar”, resalta Gloria Rubin

La doctora Gloria Rubin habló sobre los 32 años del golpe de Estado que terminó con la dictadura de Alfredo Stroessner. Dijo que aquel día fue uno de los días más felices de su vida, pues se ponía fin a 35 años de dictadura. Por otro lado, aseguró que desde la caída del stronismo hubo muchos cambios en el país. El golpe de Estado encabezado por el general Andrés Rodríguez se produjo en horas de la noche y madrugada de los días 2 y 3 de febrero de 1989 y trajo la libertad en el Paraguay. Con esto se ponía fin al gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, que se prolongó por 35 años (1954 – 1989). La doctora Gloria Rubin mencionó que el día fue de júbilo, pues todos ya estaban esperando el momento debido a que ya corrían versiones del posible golpe. Recordó que don Humberto Rubín salió aquel 3 de febrero a la calle “como loco” a gritar “la libertad, la libertad, la libertad”. Por otro lado, dijo que la caída de Stroessner trajo muchos cambios, también en cuanto a los derechos de la mujer. “La gente que no vivió la dictadura no sabe lo que es no poder hablar y estar mirando a todos los costados”, dijo. Foto: Edgar Inchausti

