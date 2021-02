Bill de Blasio, alcalde de la ciudad, indicó que las citas para recibir las inyecciones contra la covid-19 serán pospuestas hasta nuevo aviso. Los colegios, en tanto, cerrarán al menos el lunes. Las autoridades esperan la tormenta de nieve más fuerte desde 2016.

La ciudad de Nueva York decidió este domingo que mañana lunes suspenderá las clases y la campaña de vacunación contra el coronavirus debido a que se espera una fuerte tormenta que podría dejar hasta 45 centímetros de nieve.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que todas las citas para vacunarse contra la covid-19, cuya ola posvacacional está empezando a dar un respiro a la ciudad, serán pospuestas hasta nuevo aviso. “Lo último que queremos es que nuestras personas mayores salgan a la calle en mitad de una tormenta como esta”, aseguró el mandatario.

Asimismo, los colegios cerrarán en el sistema escolar más grande de Estados Unidos durante al menos el lunes.

La autoridades del estado y de la ciudad han pedido a todos los residentes de Nueva York y alrededores que no salgan a la calle o conduzcan si no es necesario, ya que desde la tarde del domingo se esperan fuertes nevadas.

La Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica que la tormenta, una de las más fuertes de este invierno, impacte con más fuerza en Nueva York con fuertes vientos y con la posibilidad de dejar alrededor de medio metro de nieve.

El temporal ya ha dejado fuertes nevadas, vientos y temperaturas árticas en Chicago y Washington DC, pero se espera que su fuerza se haga notar sobre todo en Nueva York.

Ante este escenario, Nueva York ha movilizado unos 2.000 quitanieves para recibir la que posiblemente sea la mayor tormenta de nieve que azota Nueva York desde 2016.

El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia con 43.453 muertos, seguido por California (40.702), Texas (36.924), Florida (26.360), Pensilvania (21.617), Nueva Jersey (21.484) e Illinois (21.213).

Las autoridades estadounidenses, que han iniciado una campaña de vacunación nacional con fallos y cierta lentitud, quieren acelerar las inyecciones para cubrir gran parte de la población antes del verano. Por ese motivo, esta suspensión representa un nuevo obstáculo para las autoridades neoyorquinas en su campaña de vacunación.

La semana pasada De Blasio comentó que la ciudad se había quedado prácticamente sin vacunas contra el coronavirus, por lo que debió suspender sus planes para abrir estadios durante la campaña de inmunización y recomendó a la población no hacer planes con grupos de personas hasta el verano.

El alcalde apuntó que la ciudad sólo dispone de 7.700 dosis de vacunas contra la covid-19 y pidió a las autoridades federales usar las dosis reservadas para la segunda dosis, aún a riesgo de que los vacunados no reciban en el tiempo previsto la segunda inyección requerida. “Estamos atascados, no podemos realizar vacunaciones porque no tenemos suficientes vacunas”, explicó el alcalde de Nueva York, que se ha visto obligado a cancelar citas para vacunar y suspender indefinidamente los planes de habilitar los estadios de los Yankees y el Citi Field para una masiva campaña de vacunación, ya que no hay inyecciones.

De Blasio dijo que tiene 100.000 dosis reservadas que no se están usando y ha pedido permiso a las autoridades federales y a la nueva administración del presidente Joe Biden para liberarlas.

Fuente: Infobae