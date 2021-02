Magy Leguizamón, hermana de Andrés Leguizamón, el conductor de Uber que fue baleado por dos personas que simularon ser pasajeros, manifestó que se sienten totalmente abandonados por parte de la policía, teniendo en cuenta que uno de los autores sería un suboficial. Dijo que el comisario-doctor de apellido Scavenius, quien sería el director general de Sanidad Policial, comisario Ricardo Scavenius, le pidió a la familia no hacer “tanto ruido” y que ellos ayudarían como puedan.

“La policía nos abandonó absolutamente. No tenemos el apoyo de ellos. Es un 0,1%. El día en que mi hermano menor, es también compañero de Uber de este mi hermano que está ahora luchando por su vida, había hecho una vez infestación frente a la Comandancia, ese día se acercó este doctor comisario es que Scavenius. Y es eso es lo que recuerdo y después en ningún momento ellos se acercaron”, refirió.

Mencionó que su hermano actualmente continúa en terapia intensiva. El mismo fue baleado el pasado viernes 22 de enero cuando recogió a dos pasajeros en la ciudad de Ñemby, Departamento Central, quienes le solicitaron un traslado hasta la zona de Nueva Colombia, en Cordillera. La intención fue sustraerle el vehículo.

“Incluso mi hermano le había escrito a este doctor (Scavenius) para decirle cómo nos iban a ayudar y él le envió un audio, que no nos hagamos de la película, que no hagamos más tanto ruido, que ellos van a ayudar como pueden y quiere que le enviemos la receta, pidió que se le envíe la receta, entonces mi hermano le dijo cómo le va a enviar cada cinco minutos receta si nosotros al momento necesitamos que ellos nos den los medicamentos y este doctor le dijo que ellos no tienen para habilitarnos una farmacia, que ellos no tienen dinero para habilitarnos una farmacia así que o pueden nos iban a solucionar el tema de las recetas, pero nosotros estamos en una situación muy complicada en la cual cada 10 a 15 minutos nos están pidiendo medicamentos y nosotros no le vamos a estar molestando a ellos cada 10 a 15 minutos. No nos van a luego hacer caso, para que nos vamos lejos”, dijo la mujer.

En el marco de la investigación fue detenido Luis Giménez Merlo, un policía de 23 años, sindicado como principal sospechoso de disparar contra un conductor de Uber para robarle el vehículo.

