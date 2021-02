El chofer de Bolt, Walter Arguello, fue denunciado en las redes sociales por haber supuestamente abusado de una joven durante un viaje que solicitó a través de la aplicación. El mismo desmintió lo sucedido y mencionó que la situación lo perjudicó ya que se quedó sin trabajo.

“Ese jueves para viernes me había caido un viaje a Luque, me acerqué al domicilio de esta persona, abordó el vehículo en la parte trasera, un saludo cordial de buenas noches, marqué mi ruteo a Luque. La aplicación marca el trayecto, el minuto de duración la llegada si finaliza el viaje o no y cuando se abona el viaje da concluido”, comentó.

“Hice el ruteo corresponidente. Al llegar a donde me marcaba finaliza y me marcaba G.40.700, inclusive la chica me pasó una propina de G. 2.000 a 3.000 más. Se bajó, yo no vi donde entró y de ahí di vuelta y volví a realizar servicios en Luque”, relató.

Asimismo dijo que no apagó su teléfono y que en ningún momento conversó con la joven. “Es una locura lo que están diciendo de mi,me quedé sin trabajo y socialmente soy la peor basura del mundo”, expresó.

Añadió que hasta el momento no recibió una denuncia formal al respecto y que la situación ya está en manos de sus abogados. “Solo quiero que se limpie mi nombre”, dijo.

