Para la diputada Celeste Amarilla estamos ante uno de los peores Gobiernos de la historia del Paraguay, que además tiene dos gobernantes, por un lado Mario Abdo Benítez y por el otro el exmandatario Horacio Cartes. Además, a su criterio, la fiscala general del Estado no debió acceder al cargo por la falta de capacidad intelectual. Agregó que en el país se les castiga a los antisistemas.

“Estamos en manos de uno de los peores Gobiernos de la historia que encima tiene dos cabezas, este es un gobierno de dos cabezas. Se decide en la calle España y se ejecuta en la calle Mariscal López (sic). Dos personas, tanto Marito como Cartes son dos personas de muy poca preparación intelectual y política. Ambos han llegado donde están por votos comprados o convencidos por el stronismo, en el caso de Marito y comprado (votos) también y estamos ante uno de los Gobiernos de menor calidad intelectual y política, los dos últimos, el de Cartes también”, manifestó.

“Al antisistema se le tiene que castigar, a mí ya me han castigaron, ahora le tocó a Efraín y después será otro. Acá lo que se puede ver es que se burlan, se mofan de la Constitución nacional, de la República, del Estado, que ni siquiera conocen seguramente esos conceptos”, refirió.

Por otro lado, dijo que “la calidad parlamentaria bajó mucho en los últimos años, cada vez tenemos diputados y senadores menos preparados que los anteriores. No saben hablar, no saben leer, no entienden lo que leen, si es que leen, no tienen comprensión, no estudiaron en la escuela ni en el colegio lectura comprensiva”.

Esto teniendo en cuenta que en anteriores juicios políticos los parlamentarios demostraron una falta de capacidad para hacer frente a los argumentos de los juzgados.

