La presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) María Fernanda Carron explicó que el proyecto que está Congreso ayudará a las pequeñas y medianas empresas en el proceso de la reactivación económica pospandemia. “Entendemos que todavía las Mipymes necesitan más capital operativo y a un plazo; en el caso del Fogapy creemos que tenemos que reforzar los recursos pues se agotarían en marzo”, dijo.

“El Fogapy y el producto del Fideicomiso están prácticamente agotados, el proyecto de ley presentado al legislativo sería de US$ 100 millones, no solo para Fogapy sino también para un plan de viviendas. De esos US$ 100 millones para Fogapy sería un 60% y un 40% para el fondo para la vivienda; con esos recursos seguiríamos apoyando para fondear a las empresas y dinamizar la economía”, agregó.