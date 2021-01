La politóloga e investigadora, Cecilia Vuyk arremetió contra el Gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y aseguró que los recientes cambios en el Gabinete pretenden “tratar de tonta a la ciudadanía” en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Acotó que la designación de Federico González como director paraguayo de la Binacional no esperó la reacción negativa de la ciudadanía. “El Gobierno hizo este cambio con jugadores claves, en puestos claves a favor de Brasil”, aseguró.

“La ciudadanía sabe que nuestro Gobierno juega a favor de otro país. También sabe que el acta bilateral no se canceló porque el Gobierno recapacitó, sino que tuvo que hacerlo por la reacción ciudadana”, afirmó.

Antecedentes del acta bilateral:

En una entrevista con Radio Ñandutí, el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, sostuvo que Federico González acudió a una reunión del Consejo de Itaipú durante el tratamiento del acta bilateral, con la instrucción de que ese día se debía firmar “sí o sí” el documento entre ANDE, Itaipú, Eletrobras.

El equipo negociador para la revisión del Anexo C de Itaipú estará integrado por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, representante del Gabinete Civil de la Presidencia, un representante del MOPC y un representante de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quienes serán designados por la máxima autoridad de cada institución.

