El secretario general de Sitrande, Esteban Montania sostuvo que por todas las acciones que viene tomando el Gobierno dan la pauta que “se esta planteando una entrega” de la soberanía energética de Itaipú en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Por ende, aseguró que “la mejor cosa que pueden hacer es decir que no van a hablar de Itaipú y que no van a renegociar. Es lo mejor que puede decir el Gobierno de Mario Abdo que esta rodeado de inútiles”.