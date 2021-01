El doctor Rubén Ocampo, apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se refirió a la detención del presidente del Partido, Efraín Alegre y sostuvo que están inventando causas, por ende aseguró que nuevamente Paraguay va camino a una dictadura alegando que “todas las voces incidentes al Gobierno” sufren un estado de persecución y apresamiento.

“Antes con Stroessner con la cachiporra y la caperucita roja nos llevaban presos, ahora le usan a la Fiscalía y al Poder Judicial para perseguir a la oposición y es muy grave y hay que denunciarlo para que se pueda entender”, aseveró.

La jueza de Garantías Cynthia Lovera decretó la prisión preventiva del titular del PLRA, Efrain Alegre, por incumplimiento de la medida alternativa a la prisión impuesta por la magistrada.

More Entradas for Show: Made in Paraguay