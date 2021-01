El ingeniero Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur, sostuvo que el grave problema actualmente es que el Gobierno de Mario Abdo Benítez no define una agenda a favor del país en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Lo que un Gobierno patriota tiene que decir es ‘nosotros vamos a hacer las obras eléctricas, vamos a contratar el 100% de nuestra energía, vamos a disponer nosotros y jódanse ustedes’. Somos un país soberano o no, si somos soberanos nosotros contratamos y disponemos porque es nuestra (Binacional), pero no, Abdo Benítez no se atreve a decir esa frase porque esta en componenda con Bolsonaro y la oligarquía brasileña.