El senador Fidel Zavala expresó que los motivos de la imputación del presidente del PLRA, Efraín Alegre, no fueron bastante claros, por lo que desde el Partido Patria Querida piden el esclarecimiento de la causa. Ayer, PPQ emitió un comunicado titulado “Por sobre las diferencias, la verdad”, en el que mostraron su preocupación sobre el caso.

“Lo que hacemos es llamar un poco la atención a la justicia. Los motivos por el cual fue imputado no son muy claros, merecen un poco más de luz pero también Efraín tenía que cumplir las medidas alternativas, lo que no cumplió por el cual se decretó la prisión. Creo que es algo que también él venía buscando. Tenía una deuda con la justicia pero los motivos por los que fue juzgado no fueron claros, creo que ahí que se genera todo esto. Por lo que creo que se merece darle claridad a todo esto”, refirió.