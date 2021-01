El ministro de Salud, Eduardo Petta manifestó que desde el MEC están trabajando en un protocolo en conjunto con el Ministerio de Salud para hacer retornar por zona las clases presenciales. El primer paso que están realizando ahora es consultar a los padres y posteriormente se decidirá de acuerdo a la situación epidemiológica, indicó el ministro.

El ministro visitó este viernes los estudios de Radio Ñandutí y habló sobre el retorno presencial a clases de los estudiantes.

En ese sentido manifestó que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud en un protocolo. “¿Qué lo que estamos haciendo hoy? Primero, consultando a los padres, que entran a una plataforma y nos dice ‘yo quiero que vuelva mi hijo’. Una vez que nos diga ‘quiero que vuelva’, luego esa institución en el mapa escolar que estamos ya armando, Salud Pública va a mirar y va a poner el mapa epidemiológico encima y ahí va a decir ‘esto me parece que no, esto me parece que sí, pero la regla es que se vuelve el 2 de marzo por todos los efectos”, explicó el ministro Petta.

Esto para determinar bien en qué zonas los estudiantes retornará de manera presencial de acuerdo a la situación epidemiológica que será definido por el Ministerio de Salud. “Nosotros no vinimos aquí a jugar con la educación, hablamos de nuestros hijos”, dijo.

El viceministro de Culto, Fernando Griffith también visitó el programa “El Salón de los pasos perdidos.

“Hay una gran tarea por delante. Ahora los expertos están trabajando en la mesa técnica, luego empieza la mesa temática. Posterior a eso el docente hace la magia en la educación. Este proceso ya lleva un año y nos falta un año más para terminar. Cada ciudadano, padres y docentes debemos de tener esa visión común para que finalmente Paraguay tenga esta política de Estado”, refirió.

“Cada uno, desde donde le toca tiene que colaborar y vamos a hacer los acuerdos sobre lo que estamos de acuerdo”, dijo.

