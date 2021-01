El senador Hugo Richer opinó acerca de las declaraciones hechas este jueves por el presidente Mario Abdo Benítez. Dijo que sus respuestas fueron similares a las de un “mita’i pichado” que demostrarían lo “perdido y extraviado” que está el mandatario. Asimismo indicó que el país necesita una explicación más razonable de la situación actual .

“Leo la Biblia y me voy a trabajar no es una respuesta seria de un Jefe de Estado, no es una respuesta seria ante la crisis que vivimos, necesitamos una explicación más razonable de lo que pasa y de su gestión. Me pareció muy lamentable, demuestra lo perdido que está el presidente, ya no tiene un discurso político para dar respuestas “, expresó.

