El exsenador Dionisio Amarilla refirió que coincide con el presidente del PLRA, Efraín Alegre, en que la justicia paraguaya es selectiva pero que no comparte con él la manera “anárquica” en que quiere resolver su causa. “Es nuestra obligación hacerle saber al común, que el derecho rige para todos. A mi criterio, es una fantaseada más de él, me hubiera gustado que él prepare su salida honrosa de la Presidencia del Partido. Yo creo que él tiene el sentido de que la gente lo vea como el Mandela paraguayo. Y leí en las redes que estaban diciendo que no es Mandela, es Mondalo”, dijo.

“El doctor Efraín Alegre se niega a cumplir las medidas impuestas entonces se dispone su prisión porque no respeta lo establecido por la justicia. Acá lo que hay que analizar es por qué no debería acatar. Él habla de una justicia selectiva, quiero reclamar la coherencia de Alegre, él también es selectivo. Tengo el criterio de que la justicia sí es selectiva, hace 20 meses que tienen mi caso. Comparto eso con Efraín eso, lo que no comparto es que quiera resolver esto de manera anárquica”, añadió.