“Es un mensaje contundente enviado al Reino Unido y a otros países para que no interfieran en los asuntos de Hong Kong, pero, en términos prácticos, no creo que la gente se sienta intimidada y decida no solicitar [la ciudadanía británica]”, declaró Willie Lam, experto del Centro de Estudios Chinos de Hong Kong. “Parece que no hay forma de que las autoridades de Hong Kong o Pekín puedan averiguar quiénes podrían o no solicitar el pasaporte BN(O), porque el consulado británico no revela sus identidades”, agregó.