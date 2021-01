El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, aclaró que él no asumirá el cargo que dejó el ingeniero Héctor Richer tras presentar su renuncia como integrante del equipo encargado de la revisión del Anexo C de Itaipú. Señaló que está conversando con el ingeniero Guillermo López Flores para reemplazarlo.

Este miércoles se oficializó la salida de Héctor Richer del equipo negociador para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Había sido designado como representante del Gabinete Civil de la Presidencia.

“Cómo le voy a reemplazar a Richer si yo no tengo la formación científica de él, yo tengo otro tipo de formación, cómo haría yo ese trabajo. Respeto mucho a la gente de ciencia. No tengo la capacidad que tiene él respecto a los datos técnicos, qué me sentaría a hacer ahí, tengo que delegar en alguien que conozca ese trabajo”, expresó Villamayor.

Asimismo señaló que aguarda llegar a un acuerdo con el ingeniero López Flores antes de que culmine la semana, ya que se debe continuar con la elaboración de la política energética del país.

