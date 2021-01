Este jueves el jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor sostuvo que el movimiento Concordia Colorada es “lo más parecido a un cajero automático, el que esta en la fila es solo para sacar plata”. Al respecto, el vicepresidente primero del Partido Colorado, José Alberto Alderete respondió al alto funcionario del Estado y afirmó que las opiniones personales no van a debilitar el proceso de unidad del Partido.

“Las posiciones y las opiniones personales sobre, en principio operación cicatriz y luego concordia colorada, no va a debilitar y no debilitó en su momento ni lo va a hacer, este proceso de unidad del Partido. Respetamos la opinión del pensamiento de los afiliados al Partido Colorado a pesar de que no lo compartimos pero es un Partido democrático”, mencionó.

“Hace 30 años que esto no se da y ahora se esta dando, se puede hablar de una unidad para las internas y las Presidenciales. Desde el inicio de lo que fue la operación cicatriz se dijo que las posturas personales no tienen que influir en este proceso y no influyó”, aseveró.

“Concordia Colorada” es el proceso de unión entre Colorado Añeteté, liderado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y Honor Colorado, encabezado por el exjefe de Estado, Horacio Cartes.

