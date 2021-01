El ingeniero Guillermo López Flores, confirmó que recibió un ofrecimiento para miembro del equipo negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú, tras la reciente renuncia del asesor técnico del Gabinete Civil de la Presidencia, Héctor Richer, quien también formaba parte de la mesa negociadora para la revisión del documento. “Recibí el convite y dí una aceptación al respecto, ahora veremos si se confirma”, sostuvo.

“La labor técnica esta bastante desarrollada sino es terminada por el grupo liderado por el ingeniero Richer, si falta, faltará muy poco, coordinar eso sería como para un cirujano hacer una cirugía más. El proceso es más complejo, mi visión tiene tres estamentos diferentes”, afirmó.

“Quedó totalmente claro que mis funciones son las de un coordinador de un equipo técnico de trabajo, no soy negociador ni comunicador. Los profesionales técnicos, no los expertos mediáticos, no tenemos piel para estar soportando el manoseo, el linchamiento mediático, una trituradora, no tengo la capacidad y no es mi función”, expresó.

