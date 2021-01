El ingeniero Héctor Richer, asesor del Gabinete Civil y representante de la cartera en la mesa negociadora del Anexo C del Tratado de Itaipú, renunció hoy a su cargo tras recibir una propuesta del sector privado. Tras la salida del técnico, Juan Ernesto Villamayor, el jefe de Gabinete, tendrá la potestad de elegir o ser él el integrante del equipo negociador, refirió Richer.

“El decreto de diciembre del 2019, cuando se constituyó el equipo negociador dice que tiene cuatro representantes: uno del MOPC, otro de la ANTE, otro de la Cancillería y otro del Gabinete Civil de la Presidencia. Y en un artículo del decreto dice ‘la autoridad superior de cada institución designará a la persona que integrará el equipo negociador’. Por lo tanto lo que le corresponde al ministro Villamayor es decidir quién ocupará la función de representantes del Gabinete en el equipo negociador. Yo fui antes, yo salí, pues bien, él será el que designará, si tiene otra persona en mi reemplazo o si será el, puede ser, pero eso no me corresponde a mí decir quién será”, explicó.

“Lo que aquí se está mal interpreta es que él tiene la facultad de designar y he estado escuchando y viendo en algún lado, leí algunos de los tweets en donde él ya aclaró que en él no será quien me sustituirá porque él no es un técnico y no tiene los conocimientos suficientes”, manifestó.

“Por lo que le escuché al ministro Villamayor, de un mensaje que está recorriendo por ahí, es que será un técnico también del sector privado, que tuvo una pasantía también por el sector público. Entonces yo creo que será una persona de alto quilate”, refirió.

